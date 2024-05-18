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بريتوريا تطالب محكمة العدل بفرض تدابير احترازية على إسرائيل

طالبت جنوب أفريقيا محكمة العدل الدولية في لاهاي بفرض تدابير احترازية جديدة على إسرائيل، وبإجراءات عاجلة لوقف الهجوم الإسرائيلي على مدينة رفح.
18/5/2024