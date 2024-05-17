القسام تبث مشاهد قنص جندي للاحتلال شرق جباليا

بثت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- مشاهد من عملية قنص أحد جنود الاحتلال الإسرائيلي في محاور التقدم شرق مدينة جباليا شمالي قطاع غزة.

وأظهرت المشاهد رصد 3 جنود للاحتلال فوق سطح أحد المباني، وهم ينصبون أجهزة ومعدات قبل استهداف أحدهم وسقوطه دون معرفة مصيره، ثم هرب الجنديان الآخران.

ونفذت فصائل المقاومة في غزة عشرات عمليات القنص منذ الحرب الإسرائيلية على القطاع، وخاصة بعد بدء جيش الاحتلال عملية برية واسعة أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي