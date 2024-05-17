الأونروا تحذر من تفاقم الأوضاع الإنسانية في غزة بسبب عملية رفح

حذرت وكالة الأونروا الأممية من تفاقم الأوضاع الإنسانية السيئة في قطاع غزة، بسبب العملية العسكرية الإسرائيلية على رفح.

وباتت كل القطاعات الصحية والخدمية مدمرة، حيث خرجت 33 مستشفى في القطاع من الخدمة من أصل 35، في حين يفاقم شح الوقود الوضع السيئ سوءا وما توفر منه لن يكفي سوى لفترات بسيطة في ظل انقطاع تام للكهرباء.

وذكرت الوكالة أن عدد النازحين من الجنوب إلى وسط القطاع بلغ 600 ألف شخص في ظل انعدام الخدمات الصحية والمواد الغذائية.

تقرير: عمار الطيبي