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قصف يستهدف مخيم البريج وسط قطاع غزة

قصف إسرائيلي يستهدف مخيم البريج وسط قطاع غزة، كاميرا الجزيرة كانت في مكان القصف تنقل الصورة من هناك.
15/5/2024