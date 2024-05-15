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مدة الفيديو 01 minutes 51 seconds
01:51
قصف يستهدف مخيم البريج وسط قطاع غزة
قصف إسرائيلي يستهدف مخيم البريج وسط قطاع غزة، كاميرا الجزيرة كانت في مكان القصف تنقل الصورة من هناك.
15/5/2024