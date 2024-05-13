قصف إسرائيلي على مركز بيسان الطبي في مخيم البريج بغزة

استشهد فلسطيني وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف مركز بيسان الطبي في مخيم البريج. حيث تتواصل الغارات الإسرائيلية على شمال قطاع غزة ووسطه وجنوبه.