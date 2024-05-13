طلاب جامعة كولومبيا مصممون على سحب استثمارات الجامعة من إسرائيل

يواصل طلاب جامعة كولومبيا مطالبتهم بوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وسحب كافة استثمارات الجامعة من الصناديق والشركات التي يقولون إنها تمارس إبادة جماعية في فلسطين.

وقال الطلاب في بيان إن لهم 3 مطالب هي سحب الاستثمارات من الشركات التي تستفيد من الحرب في غزة، وتوفير الشفافية في كافة الاستثمارات، والعفو عن كافة الطلاب الذين تعرضوا لعقوبات تأديبية وأعضاء هيئة التدريس الذين فصلوا من العمل.

ويدعو المحتجون أيضا إلى سحب الاستثمارات والحصص التي تمتلكها في شركات مثل أمازون وغوغل، اللتين أبرمتا عقدا بقيمة مليار و200 مليون دولار مع الحكومة الإسرائيلية لتزويدها بقدرات متقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي.

كما يدعون لسحب الاستثمارات من شركة مايكروسوفت التي تقدم خدماتها لوزارة الدفاع والإدارة المدنية الإسرائيليتين، وكذا من شركة تأجير واستئجار المساكن "إير بي إن بي" التي تتيح خدماتها في المستوطنات بالضفة الغربية.

تقرير: صهيب الملكاوي