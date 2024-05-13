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شهداء ومصابون في غارات إسرائيلية على منازل بمخيم جباليا

أفاد مراسل الجزيرة بارتقاء عدد من الشهداء وإصابة العشرات أغلبهم من الأطفال والنساء إثر غارات إسرائيلية على منازل بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة.
13/5/2024