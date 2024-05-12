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قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية في حي الصبرة بغزة

استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية في حي الصبرة جنوب مدينة غزة، ومن بين الشهداء سيدة وطفلها بالإضافة إلى إصابة 9 أطفال.
12/5/2024