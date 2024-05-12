شاهد.. نزوح ودمار جراء تقدم جيش الاحتلال وسط مخيم جباليا

رصدت شاشة الجزيرة مشاهد لتصاعد أعمدة الدخان وأصوات القذائف والاشتباكات العنيفة عقب تقدم آليات الاحتلال وسط مخيم جباليا شمال مدينة غزة، مما تسبب في حركة نزوح كبيرة للمواطنين.

وقال شاهد عيان إن اشتباكات بمختلف أنواع الأسلحة تدور بين فصائل المقاومة وقوات الاحتلال في أكثر من موقع بالمخيم.

كما واصلت طائرات الاحتلال قصف منازل المواطنين، الأمر الذي تسبب في حركة نزوح كبيرة للأسر هربا من القذائف والصواريخ.