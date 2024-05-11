نزوح ودمار كبير جراء القصف الإسرائيلي وسط مدينة غزة

بثت شاشة الجزيرة مشاهد فيديو لحركة نزوح كبير من منطقة شارع الحرية بحي الزيتون وسط مدينة غزة، والتي أصبحت خالية من السكان، بعد أن دمرت الطائرات الحربية الإسرائيلية عددا من المنازل في المنطقة.

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