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شاهد.. نقل جثامين شهداء في مدينة رفح

نقلت الجزيرة صورا تظهر نقل جثامين شهداء قضوا في قصف إسرائيلي على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.
11/5/2024