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استشهاد سيدة وعدد من المصابين بقصف منزل في مخيم النصيرات

استهدف قصف إسرائيلي منزلا يعود لعائلة نبهان في المخيم الجديد بالنصيرات بطائرات حربية إسرائيلية. وقد انتشلت فرق الإنقاذ شهيدة وعددا من المصابين.
11/5/2024