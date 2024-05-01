معاناة العمال الفلسطينيين في يومهم العالمي

في ظل العدوان المستمر على قطاع غزة تداهم قوات الاحتلال الإسرائيلي منازل الفلسطينيين في الضفة الغربية وتعتقل عشرات العمال وتلغي تصاريح عملهم.