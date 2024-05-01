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غارة إسرائيلية تستهدف منزلا في مخيم الشابورة بغزة

استشهاد طفلين وإصابة آخرين إثر غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في مخيم الشابورة وسط مدينة رفح.
1/5/2024