ألمانيا تدفع عن نفسها تهمة الإبادة في غزة وتؤكد دعمها أمن إسرائيل

دفعت ألمانيا في محكمة العدل الدولية عن نفسها تهمة تسهيل الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في حربها على الفلسطينيين في قطاع غزة.

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