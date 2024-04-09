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ألمانيا تدفع عن نفسها تهمة الإبادة في غزة وتؤكد دعمها أمن إسرائيل
دفعت ألمانيا في محكمة العدل الدولية عن نفسها تهمة تسهيل الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في حربها على الفلسطينيين في قطاع غزة.
وادعت نيكاراغوا على ألمانيا بدعم تل أبيب عسكريا وتعليق المساعدة للفلسطينيين عبر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) مطالبة أرفع محكمة دولية بإقرار تدابير مؤقتة تمنع برلين من تزويد إسرائيل بالأسلحة، في حين قالت ألمانيا أمام المحكمة إن أمن إسرائيل في صميم سياستها الخارجية.
تقرير: محمد المدهون
9/4/2024