هل غيّر مقتل 7 أجانب موقف الغرب من الحرب على غزة؟

تتواصل الحرب الإسرائيلية على غزة منذ 6 أشهر دون أن تحقق أيا من أهدافها حتى الآن، فلا الأسرى حُرروا ولا قضت على حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وبموازاة ذلك واصل العالم الغربي دعمه غير المسبوق لإسرائيل

ولم تفلح مجازر إسرائيل في غزة التي خلفت أكثر من 100 ألف شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، بدفع العالم الغربي للتفكير بوقف دعمه لإسرائيل عسكريا أو سياسيا أو ممارسة أي ضغط عليها للتقليل من استهداف المدنيين وجعل القطاع غير صالح للحياة بعد التدمير الهائل الذي أحدثته في كافة مبانيه ومرافقه سواء كانت معيشية أو تعليمية أو حتى صحية.

لكن ضمير هذا العالم الذي غرق في سبات طوال أشهر الجحيم الستة الماضية، استيقظ فجأة وأظهر غضبه لإسرائيل وطالبها بوقف الحرب على غزة، ليس احتجاجا على إبادة الغزيين قتلا وجوعا، بل غضبا على قتل آلة الحرب الإسرائيلية 7 عمال إغاثة أجانب ينتمون لدول العالم الأول.

ما أثار تساؤل شعوب العالم المغلوبة على أمرها عن صدق شعارات حقوق الإنسان التي طالما تشدقت بها دول العالم الأول.