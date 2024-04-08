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سرايا القدس تطلق رشقات صاروخية باتجاه أهداف إسرائيلية شمال قطاع غزة
بثت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي- مقاطع فيديو لبعض عناصرها وهم يجهزون ويطلقون رشقات صاروخية باتجاه أهداف إسرائيلية في مواقع مختلفة شمال قطاع غزة.
وأظهر الفيديو عناصر "القوة الصاروخية" التابعة لسرايا القدس يقومون بتركيب واحدت قذائف صاروخية مختلفة المدى وتجهيزها.
وقامت العناصر بنصب الصواريخ في مواقع الإطلاق وإكمال التوصيلات التقنية اللازمة، وتنفيذ عملية الإطلاق باتجاه الأهداف الإسرائيلية ليلا.
8/4/2024