توغل آليات جيش الاحتلال الإسرائيلي يسبب دمارا كبيرا في منطقة وادي غزة

بثت شاشة الجزيرة آثار الدمار الكبير الذي أحدثه توغل آليات جيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة وادي غزة، والتي انسحبت منها الليلة الماضية باتجاه الشمال حوالي 500 متر.

فيما لا زالت بعض آليات الاحتلال تغلق شارع صلاح الدين بشكل كامل حتى شارع الرشيد غربا، ولا يمكن لأي شخض العودة إلى مدينة غزة ولا إلى شمال القطاع عبر هذه المنطقة التي أصبحت منطقة عسكرية مغلقة.

وأظهر الفيديو آثار الدمار الذي خلفه قصف إسرائيلي طوال الليلة الماضية على المنطقة الشمالية للمحافظة الوسطى وشمال مخيم النصيرات بمنطقة جسر وادي غزة، حيث دكت الصواريخ بعض المباني وسوتها بالأرض.

كما دمر القصف الإسرائيلي البنية التحتية والشوارع ودمر الجسر الذي يربط شرق وادي غزة بغربها، إضافة إلى تدمير عدد كبير من المصانع والمنشآت.