أصوات من غزة.. مأساة القتل والتجويع والتهجير

6 أشهر من القتل والتجويع والتهجير، عاشها بشكل قاس من بقوا في شمالي قطاع غزة، ومعظمهم اليوم بمراكز إيواء مكتظة، في ظل شبه انعدام للمواد الغذائية والطبية.