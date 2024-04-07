مظاهرة حاشدة ببرلين للمطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات الإنسانية

تظاهر الألاف في العاصمة الألمانية برلين للمطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات الإنسانية، ودعوا حكومة بلادهم إلى تحمل مسؤولياتها تجاه ما وصفوه بالإبادة الجماعية في غزة.

اقرأ المزيد