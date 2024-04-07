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مظاهرة حاشدة ببرلين للمطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات الإنسانية
تظاهر الألاف في العاصمة الألمانية برلين للمطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات الإنسانية، ودعوا حكومة بلادهم إلى تحمل مسؤولياتها تجاه ما وصفوه بالإبادة الجماعية في غزة.
ووفقا لمراسل الجزيرة فقد دعت اللجنة الفلسطينية الموحدة إلى هذه المظاهرة، تنديدا بالقصف وسياسة التجويع التي تمارسها إسرائيل في قطاع غزة، فيما حمل المتظاهرون الأعلام الفلسطينية ودعوا إلى منع تصدير السلاح إلى إسرائيل، ورددوا الهتافات الداعية إلى وقف الإبادةَ الجماعية وتحريرِ فلَسطينَ من النهر إلى البحر.
7/4/2024