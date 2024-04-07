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مظاهرة حاشدة ببرلين تطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات الإنسانية
تظاهر الآلاف في العاصمة الألمانية برلين مطالبين بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات الإنسانية، كما دعوا حكومة بلادهم إلى تحمل مسؤولياتها تجاه ما أكدوا أنه إبادة جماعية في غزة.
ووفقا لمراسل الجزيرة فقد دعت اللجنة الفلسطينية الموحدة إلى هذه المظاهرة، تنديدا بالقصف وسياسة التجويع التي تمارسها إسرائيل في قطاع غزة، فيما حمل المتظاهرون الأعلام الفلسطينية ودعوا إلى منع تصدير السلاح إلى إسرائيل، ورددوا الهتافات الداعية إلى وقف الإبادة الجماعية وتحرير فلسطين من النهر إلى البحر.
تقرير: عيسى طيبي
7/4/2024