مظاهرة حاشدة ببرلين تطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات الإنسانية

تظاهر الآلاف في العاصمة الألمانية برلين مطالبين بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات الإنسانية، كما دعوا حكومة بلادهم إلى تحمل مسؤولياتها تجاه ما أكدوا أنه إبادة جماعية في غزة.

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