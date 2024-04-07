محتجون فرنسيون يطالبون بمعاقبة إسرائيل ومقاطعتها ومحاسبة مواطنيهم الذين يقاتلون معها

تظاهر آلاف الفرنسيين في العاصمة باريس للمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، واتهموا الغرب بالتواطؤ مع إسرائيل.

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