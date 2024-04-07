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محتجون فرنسيون يطالبون بمعاقبة إسرائيل ومقاطعتها ومحاسبة مواطنيهم الذين يقاتلون معها
تظاهر آلاف الفرنسيين في العاصمة باريس للمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، واتهموا الغرب بالتواطؤ مع إسرائيل.
وردد المتظاهرون شعارات "فلسطين ستحيا.. فلسطين ستنتصر"، وطالبوا بتطبيق قرار مجلس الأمن بوقف الحرب.
واتهم المتظاهرون الغرب بالتواطؤ مع إسرائيل في جريمة الإبادة الجماعية، وطالبوا بالضغط على تل أبيب من أجل حماية المدنيين والطواقم الطبية.
تقرير: لطفي المسعودي
7/4/2024