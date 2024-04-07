خسائر غير مسبوقة بقطاعات الزراعة والصناعة بالمستوطنات الإسرائيلية الحدودية مع لبنان

تأثرت المستوطنات الإسرائيلية الحدودية مع لبنان منذ بدء التصعيد العسكري قبل نحو 6 أشهر على نحو غير مسبوق، وطالت الخسائر الناجمة عن فتح الجبهة الشمالية قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة.

كما أجبر هذا الواقع الحكومة الإسرائيلية على تنفيذ خطة بشكل مبكر للإجلاء الإلزامي لعشرات آلاف السكان من 28 بلدةً حدودية، فيما كشفت السلطات الاسرائيلية مطلع فبراير/شباط الماضي عن تضرر أكثر من 500 منزل ومبنى ومتجر.

ووفقا لتقرير بثته الجزيرة فقد تركزت الأضرار المباشرة في بلدة شلومي غربا وكريات شمونة بأصبع الجليل، التي يقول عمدتها إن كلفة صيانتها فقط بلغت نصف مليون شيكل شهريا، لكنه يخشى أن تكون الكلفة البشرية أكثر نتيجةً للإصابات المباشرة والمتكررة.

تقرير: حسان مسعود