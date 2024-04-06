سرايا القدس تظهر استعداد عناصرها لتنفيذ عمليات قتالية شمال قطاع غزة

بثت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي- مقاطع فيديو تظهر استعداد عناصرها لتنفيذ عمليات قتالية شمال قطاع غزة في اليوم العالمي للقدس.

وأظهر الفيديو لحظات استعداد العناصر لتنفيذ العمليات، في حين أكد أحد العناصر أن أبطال معركة طوفان الأقصى "يوجهون التحية لكل من ساند المقاومة، التي تنتصر أو تستشهد، ولكنها لا تستسلم".

وعلى أصوات التهليل والتكبير كتب عناصر السرايا بعض الأسماء والعبارات على قذائف الهاون، ثم نصبوا المدافع استعدادا لقصف تجمعات جنود الاحتلال في شمال غزة.