تونس.. مظاهرة تندد بالحرب الإسرائيلية على غزة وتدعم المقاومة الفلسطينية

خرجت في العاصمة التونسية مظاهرة تضامنا مع الشعب الفلسطيني ودعما للمقاومة في غزة، ورفع المتظاهرون شعارات تدعو إلى وقف العدوان على غزة.