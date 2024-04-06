بولنديون يؤكدون أن استهداف إسرائيل لداميان سوبول كان متعمدا

أكد بولنديون أن التفسير الإسرائيلي لاستهداف جنودها عامل الإغاثة داميان سوبول و6 موظفين آخرين في منظمة المطبخ المركزي العالمي الخيرية غير مقنع، وأن قصفهم كان متعمدا.

ووفقا لمراسل الجزيرة، فإن مدينة بشيمِشِل البولندية تنتظر وصول جثمان سوبول، في حين ندد سكان المدينة بالحادثة، وطالبوا بمحاسبة المسؤولين عنها، وأن يتم السماحِ للادعاء العام البولندي بالمشاركة في التحقيقات.

وقامت بلدية المدينة بتنكيس العلم تضامنا معَ أسرة سوبول، وسادت حالة من الغضب أوساط الرأي العام البولندي الذي يرى أن استهداف سوبول ورفاقه كان مقصودا.