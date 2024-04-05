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مجلس حقوق الإنسان يتبنى قرارا يدعو لوقف بيع الأسلحة إلى إسرائيل
تبنى مجلس حقوق الإنسان في جنيف بأغلبية 28 صوتا، واعتراض 6 دول وامتناع 13 عضوا عن التصويت، قرارا يدعو جميع الدول إلى وقف بيع ونقل وتحويل الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية إلى إسرائيل.
ويهدف القرار -وفقا لمراسل الجزيرة- إلى منع مزيد من الانتهاكات للقانون الإنساني الدولي، في حين عبر مندوب الصين خلال النقاش عن دعم بلاده لقيام دولة فلسطينية مكتملة السيادة ضمن حدود عام 1967 تكون القدس الشرقية عاصمتها، ومعارضة بلاده للتهجير القسري للفلسطينيين.
تقرير: لطفي المسعودي
5/4/2024