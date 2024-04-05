مجلس حقوق الإنسان يتبنى قرارا يدعو لوقف بيع الأسلحة إلى إسرائيل

تبنى مجلس حقوق الإنسان في جنيف بأغلبية 28 صوتا، واعتراض 6 دول وامتناع 13 عضوا عن التصويت، قرارا يدعو جميع الدول إلى وقف بيع ونقل وتحويل الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية إلى إسرائيل.

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