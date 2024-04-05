تشييع العسكريين الذين قتلوا في الهجوم على القنصلية الإيرانية بدمشق

شيّع الإيرانيون ضحايا الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الايرانية في دمشق. وقال القائد العام للحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي خلال المراسم، إن إيران سترد على الاعتداء الإسرائيلي.

ووفقا لمراسل الجزيرة في طهران فإن هناك حديث رسمي يدور حول ضرورة الانتقام لمقتل المستشارين العسكريين والرد على ما تصفه طهران بالاعتداء على المصالح الإيرانية داخل وخارج البلاد.

وتزامن تشييع المستشارين العسكريين الإيرانيين مع تخليد إيران ليوم القدس العالمي، حيث أكدت على تضامنها مع الشعب الفلسطيني.