تخرّج أفواج جديدة من حفظة القرآن الكريم في غزة

تخرّج بأحد مراكز الإيواء شمالي قطاع غزة فوج من حفظة القرآن ضمن مشروع يسعى لتحفيظ وتلاوة كتاب الله الكريم لأبناء القطاع.

ورغم ظروف الحرب الإسرائيلية على غزة وما يرافقها من تجويع ونزوح، فإن أهالي غزة يصرون على التمسك بالقرآن وتخريج أفواج جديدة من حفظة الذكر الحكيم.

وأكدت إحدى حافظات كتاب الله أنه رغم الظروف الصعبة وفقدان الأهل والسند فسيواصلون حفظ وترتيل كتاب الله، وقالت " سنسير في دروب آبائنا الشهداء الذين سبقونا".

وأوضحت أخرى أن مشروع تحفيظ القرآن الكريم وجد إقبالا كبيرا من الطالبات، وتم تقسيمهن إلى فئات تباينت بين من حفظن جزء واحدا وبين من وفقهن الله لحفظ المصحف كاملا.