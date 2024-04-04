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بينهم 3 أطفال وحامل.. 7 شهداء في قصف إسرائيلي لمنزلين برفح
رصدت كاميرا الجزيرة آثار القصف الإسرائيلي الذي استهدف منزلين في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، مما أسفر عن سقوط 7 شهداء بينهم 3 أطفال، فضلا عن الدمار الذي لحق بالمنازل المحيطة للأماكن المستهدفة.
كما وثقت لقطات من مشاهد وداع أهالي الشهداء المؤلمة لذويهم في مستشفى أبو يوسف النجار، وقال أحدهم إن زوجته الشهيدة كانت حاملا في الشهر التاسع، إضافة إلى استشهاد طفلتيه في حين بقيت ثالثة تعاني من كسر في الجمجمة.
تقرير: هاني الشاعر
4/4/2024