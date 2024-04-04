بينهم 3 أطفال وحامل.. 7 شهداء في قصف إسرائيلي لمنزلين برفح

رصدت كاميرا الجزيرة آثار القصف الإسرائيلي الذي استهدف منزلين في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، مما أسفر عن سقوط 7 شهداء بينهم 3 أطفال، فضلا عن الدمار الذي لحق بالمنازل المحيطة للأماكن المستهدفة.

اقرأ المزيد