قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة عودة شمال غزة

سقط شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة عودة شرقي مخيم جباليا شمالي القطاع. مراسل الجزيرة أنس الشريف رصد آثار القصف ونقل الصورة من هناك.