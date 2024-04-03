مظاهرة بلندن للمطالبة بإلغاء عقد مع شركة أميركية تزود إسرائيل بتكنولوجيا متقدمة

حاصر موظفو هيئة خدمات الصحة الوطنية في إنجلترا مقر الهيئة في لندن للضغط عليها لإلغاء عقد أبرمته مع شركة “بلانتير” الأميركية للتكنولوجيا، التي يقولون إنها تزود الجيش الإسرائيلي بالتكنولوجيا المتطورة.

اقرأ المزيد