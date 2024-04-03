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مظاهرة بلندن للمطالبة بإلغاء عقد مع شركة أميركية تزود إسرائيل بتكنولوجيا متقدمة
حاصر موظفو هيئة خدمات الصحة الوطنية في إنجلترا مقر الهيئة في لندن للضغط عليها لإلغاء عقد أبرمته مع شركة “بلانتير” الأميركية للتكنولوجيا، التي يقولون إنها تزود الجيش الإسرائيلي بالتكنولوجيا المتطورة.
وشارك في الوقفة، التي دعت إليها مجموعة عمال الصحة من أجل فلسطين، أطباء وممرضون ومسعفون، وحملوا خلالها شعارات تدعو لمقاطعة الشركات التي يقولون إنها متواطئة في الإبادة الجماعية ونظام التميز العنصري الإسرائيلي.
3/4/2024