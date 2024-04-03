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قوات الاحتلال تقتحم مدينة رام الله وتحاصر دار البلدية

اقتحمت قوات الاحتلال وسط مدينة رام الله وحاصرت دار البلدية والطرق المحيطة. ورصد فريق الجزيرة لحظة تعمد قوات الاحتلال إلقاء قنابل صوتية باتجاه مدنيين.
3/4/2024