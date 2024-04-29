تراكم آلاف الأطنان من النفايات في الشوارع يهدد حياة الغزيين

تتوالى التحذيرات من انتشار الأوبئة والأمراض في مدينة غزة، بعد تراكم كميات كبيرة من النفايات وتجمع مياه الصرف الصحي في الطرقات.

وقال عاصم النبيه، عضو لجنة طوارئ بلدية غزة للجزيرة إن ما يزيد على 100 ألف طن من النفايات تتراكم في مدينة غزة، وما يزيد على ربع مليون طن في مختلف أنحاء ومدن قطاع غزة، بالإضافة إلى تسرب كميات كبيرة من الصرف الصحي في مختلف مناطق غزة وتسربه إلى مياه بحر غزة.

تقرير: إسماعيل الغول