هكذا توسع الحراك الطلابي الأميركي دعما لفلسطين وتنديدا بإسرائيل

تغيرت ساحات الاحتجاج في الولايات المتحدة وتغيرت رمزيتها بعد 7 أشهر من الحرب الإسرائيلية على قطاع إذ تم خلال الأسبوع الماضي فقط تنظيم أكثر من 8 آلاف مسيرة مؤيدة لفلسطين في أكثر من 850 مدينة أميركية.

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