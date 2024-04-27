مظاهرة طلابية في باريس تندد بالحرب على قطاع غزة

نظم الطلبة في معهد العلوم السياسية في باريس مظاهرة حاشدة تضامنا مع الفلسطينيين وتنديدا بالحرب على قطاع غزة.

وبحسب مراسل الجزيرة، فإن هذه المظاهرة جاءت بعد شهر ونصف من اعتصام الطلاب داخل معهد العلوم السياسية للتعبير عن دعمهم لغزة.

وطالب المتظاهرون بقطع العلاقات مع الجامعات والشركات الإسرائيلية المتواطئة مع الإبادة الجماعية في غزة، وشهد التجمع انضمام عدد من السياسيين الذين يرون أن هذه المظاهرة تدل على عدم ثقة الشباب في سياسات بلادهم الخارجية.