جهود البحث عن أشلاء شهداء عقب قصف إسرائيلي على الحي السعودي بمدينة رفح

بثت شاشة الجزيرة فيديو يظهر جهود المتطوعين في البحث بين أنقاض منزل عائلة يونس الذي تعرض لقصف إسرائيلي تسبب في استشهاد 6 فلسطينيين بينهم 4 أطفال، بالحي السعودي غرب مدينة رفح.

وأظهر الفيديو المتطوعين يبحثون عن أشلاء الشهداء الذين قطعت الصواريخ أجسادهم ومزقتها إلى أشلاء متناثرة، بحسب أحد شهود العيان.

ووفقا لمراسل الجزيرة، فقد مسحت الغارة الإسرائيلية هذه العائلة من السجل المدني في سلسلة متواصلة من العدوان على المدنيين العزل.

وكشف أحد المتطوعين للكاميرا ما تبقى من ألعاب الأطفال وهي مخضبة بدمائهم، إضافة إلى خرق ممزقة ومحترقة هي ما تبقى من الأغطية والفرش الذي كانوا ينامون عليه.