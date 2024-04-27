تواصل الحراك الطلابي في الجامعات الأميركية رغم القمع

يتواصل الحراك الطلابي في مختلف الجامعات الأميركية للمطالبة بمقاطعة إسرائيل، في وقت تتجه فيه الأنظار نحو جامعة كولومبيا التي يتفاوض طلابها مع إدارة الجامعة لتحقيق مطالبهم.

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