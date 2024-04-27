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تواصل الحراك الطلابي في الجامعات الأميركية رغم القمع
يتواصل الحراك الطلابي في مختلف الجامعات الأميركية للمطالبة بمقاطعة إسرائيل، في وقت تتجه فيه الأنظار نحو جامعة كولومبيا التي يتفاوض طلابها مع إدارة الجامعة لتحقيق مطالبهم.
وتتمثل المطالب في المقاطعة والشفافية بشأن الاستثمارات المالية مع إسرائيل، والعفو عن الطلبة والأساتذة الذين تعرضوا لإجراءات تأديبية.
وبينما تجري شيطنة هؤلاء المعتصمين واعتقال نحو 500 طالب وعضو هيئة تدريس، امتد الحراك الطلابي إلى العشرات من الجامعات في الكثير من الولايات الأميركية.
تقرير: بيسان أبو كويك
27/4/2024