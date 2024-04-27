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تعرف على أهم الموانئ الإستراتيجية على البحر الأحمر

يعتبر البحر الأحمر واحدا من أهم طرق الملاحة الرئيسية في العالم.. تعرف على أهم الموانئ الإستراتيجية على البحر الأحمر في هذا الفيديو.
27/4/2024