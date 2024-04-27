تعرف على أهم الموانئ الإستراتيجية على البحر الأحمر

يعتبر البحر الأحمر واحدا من أهم طرق الملاحة الرئيسية في العالم.. تعرف على أهم الموانئ الإستراتيجية على البحر الأحمر في هذا الفيديو.