يضم أميركا و17 دولة.. بيان مشترك يدعو للإفراج الفوري عن الأسرى بقطاع غزة

أصدرت الولايات المتحدة و17 دولة بيانا مشتركا يدعو إلى الإفراج الفوري عن جميع الأسرى الذين تحتجزهم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة منذ أكثر من 200 يوم.

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