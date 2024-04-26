رضيعة فلسطينية تلتحق بوالدتها الشهيدة

استشهدت اليوم رضيعة فلسطينية من غزة بعدما عجزت الفرق الطبية عن إنقاذها ورعايتها. فقد تعرض منزل عائلة “جودة” في مخيم الشابورة برفح (جنوبي قطاع غزة) في وقت سابق لقصف إسرائيلي.

وأدى القصف إلى استشهاد الأب وابنته ملاك ثم زوجته صابرين، التي كانت حاملا بطفلة.

وتمكن الأطباء من إنقاذ الجنين، وقال عم الطفلة إنها سُميت "روح"، لكن الرضيعة استُشهدت هي أيضا في وقت لاحق.

وكانت إسرائيل استهدفت مركز إخصاب في غزة، وقتلت آخر أمل بحياة جديدة لـ5 آلاف زوج وزوجة.

وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة للجزيرة إنه يصعب تقديم رقم دقيق بعدد الأجنة الذين قتلوا في الحرب على قطاع غزة.

تقرير: سلام خضر