العدوان الإسرائيلي على غزة يدمر قطاعي الزراعة وتربية المواشي

يواجه مربو الماشية في قطاع غزة صعوبات كبيرة في تربية وتغذية حيواناتهم، بسبب العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع لأكثر من 200 يوم.

وبسبب الحصار الإسرائيلي على القطاع ارتفع سعر كيلو اللحم من 5 دولارات إلى ما يقارب 100 دولار، في حين أكدت منظمة الزراعة والأغذية (فاو) أن حالة انعدام الأمن الغذائي في غزة ناتجة من آثار تدمير القطاعين النباتي والحيواني.

وقدرت فاو أن 70% من ماشية إنتاج اللحوم والألبان في القطاع تعرضت للذبح أو القتل، كما تعرضت 80% من مزارع الدواجن للتدمير، في حين بلغ حجم الخسائر المباشرة في قطاع الزراعة أكثر من 400 مليون دولار.

ووفقا لمراسل الجزيرة، فقد تسبب الحصار الإسرائيلي الذي أوقف إمدادات المياه والغذاء والوقود إلى القطاع في انهيار قطاعات مرتبطة بإنتاج الغذاء مثل إنتاج الخضار وتربية الحيوانات والدواجن ومصائد الأسماك.