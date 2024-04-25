هل يشكل الحراك الطلابي الداعم لغزة تحولا في الثقافة السياسية الأميركية؟

ينتفض الوجه الشاب للولايات المتحدة ضد حكامه المؤيدين أبدا لإسرائيل، ويطالبون جامعاتهم بقطع صلاتها بأي مؤسسات مرتبطة بتل أبيب، كما يطالبون النخبة في واشنطن بإيقاف الإبادة في غزة.

وتقف غالبية النخبة السياسية الأميركية حتى الآن موقف العداء من الحركة الطلابية المتنامية، وهي الحركة التي خرجت للمفارقة من جامعات النخبة الأميركية، وفق تقرير بثته الجزيرة للصحفي أحمد ولد فال الدين.

وتحمل الذاكرة الجمعية لهؤلاء الطلاب نجاح احتجاجات الطلبة بسبعينيات القرن الماضي في إيقاف حرب بلادهم على فيتنام، "فهل ستكون انتفاضات الجامعات الأميركية بوابة لتجدد الثقافة السياسية في الولايات المتحدة؟".