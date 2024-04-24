منذ 7 أكتوبر.. الاحتلال يوغل في الضفة قتلا وأسرا وتشريدا وتدميرا

تسارعت وتيرة اقتحام القوات الإسرائيلية للمدن والمخيمات الفلسطينية بالضفة الغربية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، واتسعت رقعة الحواجز العسكرية.

وقتل الاحتلال 486 شهيدا منذ بدء الحرب على غزة وهدم أكثر من 792 منزلا ومنشأة، فيما عمدت السلطات الإسرائيلية إلى تسليح 17 ألف مستوطن منذ ذلك التاريخ، مما أدى إلى سقوط 19 شهيدا برصاص المستوطنين.

كما مولت الحكومة الإسرائيلية إقامة 9 بؤر استيطانية غير قانونية في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

تقرير: محمد خيري