فوق أنقاض منازلهم.. نازحون عائدون ينصبون خياما بمدينة خان يونس

بدأ نازحون فلسطينيون بالعودة إلى منطقة بني سهيلا في مدينة خان يونس ليقيموا في خيام فوق أنقاض منازلهم المدمرة بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي منها.